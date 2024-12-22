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Сегодня, 16:50

Хоккеист Джиошвили рассказал, что не соперничает с играющим за «Динамо» братом

Камила Абдурахманова
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Нападающий «Рубина» Владислав Джиошвили не соревнуется с братом Максимом, выступающим на аналогичной позиции в московском «Динамо».

«У нас нет никакого даже заочного соперничества. Мы всегда следим друг за другом и переживаем. Где-то он мне дает советы, иногда я ему что-то подсказываю. У нас очень хорошие отношения, мы всегда с ним на связи», — приводит слова Джиошвили ТАСС.

Владиславу Джиошвили 26 лет. В текущем сезоне он принял участие в 17 матчах ВХЛ и набрал 3 очка (2+1). Максиму Джиошвили 28 лет. Он сыграл в 37 матчах FONBET чемпионата КХЛ, набрав 15 очков (7+8).

Источник: ТАСС
Максим Джиошвили
КХЛ
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