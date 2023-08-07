Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 09:30

Хоккеист Косов рассказал, что тренировался с бойцами ММА

Михаил Скрыль
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий Ярослав Косов в интервью «СЭ» рассказал, как тренировался в течение последнего сезона, который пропустил из-за травмы.

— Что вы делали без хоккея за последний год?

— Тренировался, готовился. После сезона с «Авангардом» получил микротравму. Ближе к чемпионату случился рецидив. Сделали паузу с подписанием контракта, хотя предложения поступали. Позже была мысль поехать в Европу, но не получилось оформить визу. Решил долечить микротравмы. Сейчас я полностью готов. Тренировался то в Челябинске, то в Екатеринбурге, то в Москве. Находил лед, тренеров по физической подготовке. В Магнитке тренировался с ребятами из MMA.

— Даже так?

— Да. Мы больше отрабатывали не бойцовские качества, а работали над «физикой».

— Какие предложения вам поступали из Европы?

— Предложений было много: звали в Словакию и в другие лиги. Возникли трудности с оформлением визы, поэтому в Европу не поехал и продолжил тренироваться.

Полностью интервью с Ярославом Косовым можете прочитать на сайте «СЭ».

Ярослав Косов
Хоккей
0
Читайте также
408 российских спортсменов примут участие в II Играх стран СНГ в Белоруссии
Составлен словарь выражений спортсменов и тренеров в фигурном катании
Беспилотники коалиции США дважды опасно сближались с Су-35 ВКС РФ в Сирии
Мятежники заявили о подготовке за рубежом агрессии против Нигера
Экс-инспектор ООН указал на самоубийственную политику США в отношении РФ
Как российская вакцина от Эболы поможет Африке в борьюе с новыми вспышками: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Хартли и «Авангард», Толчинский и СКА: студия «СЭ»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер «Сочи» Кокорев объяснил поражение от СКА

Шулак объяснил, почему чешские хоккеисты продолжают выступать в России в условиях санкций