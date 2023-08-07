Хоккеист Косов рассказал, что тренировался с бойцами ММА

Сегодня, 09:30
Нападающий Ярослав Косов в интервью «СЭ» рассказал, как тренировался в течение последнего сезона, который пропустил из-за травмы.
— Что вы делали без хоккея за последний год?
— Тренировался, готовился. После сезона с «Авангардом» получил микротравму. Ближе к чемпионату случился рецидив. Сделали паузу с подписанием контракта, хотя предложения поступали. Позже была мысль поехать в Европу, но не получилось оформить визу. Решил долечить микротравмы. Сейчас я полностью готов. Тренировался то в Челябинске, то в Екатеринбурге, то в Москве. Находил лед, тренеров по физической подготовке. В Магнитке тренировался с ребятами из MMA.
— Даже так?
— Да. Мы больше отрабатывали не бойцовские качества, а работали над «физикой».
— Какие предложения вам поступали из Европы?
— Предложений было много: звали в Словакию и в другие лиги. Возникли трудности с оформлением визы, поэтому в Европу не поехал и продолжил тренироваться.
Полностью интервью с Ярославом Косовым можете прочитать на сайте «СЭ».