Хоккеист «Лады» Юртайкин рассказал о различиях Челябинска и Тольятти

Нападающий «Лады» Данил Юртайкин рассказал о том, есть ли различия между Челябинском и Тольятти в бытовом плане.

«Все плюс-минус одно и то же. Когда я ехал в Тольятти, я думал, что будут проблемы с задержками по зарплате, но в итоге я столкнулся с этим всего один раз. Нам стабильно выплачивают зарплаты и предоставляют все необходимые условия. Мне не на что жаловаться», — сказал Юртайкин Metaratings.ru.

В середине декабря состоялся обмен между челябинским и тольяттинским клубами, в результате которого Юртайкин стал игроком «Лады». В 11 матчах за новый клуб нападающий набрал 9 (5+4) очков.