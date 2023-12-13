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Сегодня, 22:10

Хоккеист «Металлурга» рассказал о сложностях во время поездок в начале этого сезона КХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Металлурга» Егор Яковлев рассказал, с какими сложностями столкнулись магнитогорцы на старте сезона, когда летали на выездные матчи больше всех команд лиги.

«Одно дело летать... Но в начале сезона мы начинали каждый выезд с поездки на автобусе, потому что аэропорт не работал у нас. Было достаточно непросто, но мы достойно прошли этот этап, и дальше будет намного проще. Одно дело, когда ты привык и уже не замечаешь этих мелочей, а нас жизнь окунула немножко назад, мы провели время будто в другой реальности. Но, повторюсь, мы хорошо справились с этим моментом», — приводит слова Яковлева «Газета.Ru».

«Металлург» занимает первое место в Восточной конференции, набрав 55 очков в 41 встрече. На счету 32-летнего Яковлева 20 (3+17) очков в 39 встречах.

Источник: «Газета.Ru»
Егор Яковлев (ХК Металлург)
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
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