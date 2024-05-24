Хоккеист Михеев — про отставку Абаскаля: «Привык, что в «Спартаке» постоянно что-то меняется»

Нападающий московского «Динамо» Артем Михеев рассказал о том, смотрит ли он футбол и какой клуб является его любимым.

«В последнее время реже из-за того, что у нас увеличилось количество игр. С детства слежу за «Спартаком», — приводит Metaratings.ru слова Михеева.

Также он ответил, как отреагировал на отставку Гильермо Абаскаля с поста главного тренера красно-белых.

«Спокойно. За последние годы я уже привык, что там постоянно что-то происходит и что-то меняется», — добавил хоккеист.

После 29 туров РПЛ «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице с 49 очками.