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Сегодня, 22:02

Хоккеист «Салавата Юлаева» Кузьмин будет прооперирован в понедельник

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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов сообщил, что нападающий уфимцев Глеб Кузьмин перенесет операцию в понедельник, 23 сентября.

«Глеб в Москве, его транспортировали туда пару дней назад. В понедельник ему предстоит операция. Врачи, которые будут оперировать, знают, как ему помочь. Глеб с нами, он большая часть нашей команды. Надеюсь, что все пройдет успешно и он как можно быстрее вернется к нам», — приводит слова Козлова официальный сайт клуба КХЛ.

Кузьмин получил повреждение, врезавшись головой в борт площадки во втором тайме матча против «Авангарда» 17 сентября. Инцидент произошел по ходу второго периода. Игрока унесла со льда на носилках медицинская бригада.

Хоккеист выступает за уфимский клуб с 2014 года. В нынешнем розыгрыше ФОНБЕТ чемпионата КХЛ на счету 27-летнего россиянина 2 (1+1) очка в 4 встречах.

Виктор Козлов
ХК Авангард
ХК Салават Юлаев

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