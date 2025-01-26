Мерфи временно покинул «Сибирь» из-за смерти отца

Защитник «Сибири» Тревор Мерфи не был включен в состав команды на гостевой матч FONBET Чемпионата КХЛ с «Барысом» по семейным обстоятельствам, сообщила пресс-служба новосибирцев.

Как уточнил главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев в интервью перед игрой, Мерфи покинул команду на небольшой промежуток времени из-за смерти отца.

29-летний Мерфи занимает третье место в списке бомбардиров КХЛ этого сезона и лидирует в лиге по ассистам. На счету канадца 48 (10+38) очков в 47 матчах за «Сибирь».