Хоккеист СКА Толчинский рассказал, как сыграл вничью с гроссмейстером Карякиным

Нападающий СКА и сборной «России 25» Сергей Толчинский рассказал «СЭ» о любви к шахматам.

Ранее, в феврале 2024 года гроссмейстер Сергей Карякин проводил сеанс одноименной игры в шахматы с хоккеистами петербургского СКА и воспитанниками школы «Красная машина Юниор». Толчинский сыграл с ним вничью.

— Сергей Карякин отмечал вас, как хорошего игрока в шахматы. Как Вы пришли к тому, что выступали наравне с гроссмейстером?

— Да не, я же у него пару пешек украл просто (смеется). Он, конечно, все это заметил. Просто Сергей долго ходил, у меня было время подумать. У меня не такой сильный уровень игры. В приложении на телефоне тоже давно не заходил. Недавно открыл: летел всем подряд, все проигрывал. Поэтому перестал немного, расстроился. Рейтинг у меня небольшой. Слежу за шахматами, на некоторые каналы подписан. Раньше чаще играл. Сейчас подзабросил что-то.

34-летний Карякин является обладателем Кубка мира ФИДЕ 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012), чемпионом мира по блицу (2016), а также двукратным победителем командного чемпионата мира в составе команды России (2013 и 2019).