Хоккеист «Сочи» Волков назвал исторической победу команды над ЦСКА

Сегодня, 08:30
Защитник «Сочи» Артем Волков прокомментировал победу своей команды над ЦСКА (4:3 Б) в матче FONBET чемпионата КХЛ.
«Леопарды» обыграли армейцев впервые за восемь лет.
«Мы очень рады этой победе. ЦСКА — это большой клуб, один из лидеров нашего хоккея. Мы знали, что наш клуб давно не обыгрывал ЦСКА, поэтому мы настраивались особенно, понимали, что эту серию пора прервать. Это, безусловно, историческая и очень приятная победа для нас», — приводит слова Волкова ТАСС.
После 18 матчей нынешнего сезона ЦСКА с 21 очком занимает шестое место в таблице Западной конференции КХЛ. Команда Ильи Воробьева потерпела четвертое поражение подряд.
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|Трактор
|17
|12
|5
|26
|2
|Автомобилист
|17
|10
|7
|22
|3
|Сибирь
|16
|9
|7
|19
|4
|Нефтехимик
|18
|7
|11
|19
|5
|Металлург Мг
|19
|9
|10
|18
|6
|Ак Барс
|15
|9
|6
|18
|7
|Адмирал
|16
|7
|9
|17
|8
|Сал. Юлаев
|14
|8
|6
|16
|9
|Лада
|18
|7
|11
|16
|10
|Авангард
|17
|6
|11
|13
|11
|Амур
|17
|5
|12
|12
|12
|Барыс
|17
|3
|14
|7
|И
|О
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Абрамов Виталий
ЦСКА
|18
|18
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Пилипенко Кирилл
Северсталь
|18
|18
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Мерфи Тревор
Сибирь
|16
|18
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Артамонов Никита
Торпедо НН
|17
|17
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Шабанов Максим
Трактор
|17
|17
|
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Грицюк Арсений
СКА
|16
|17
|И
|Г
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|
Барак Дерек
Витязь
|17
|11
|
|
Артамонов Никита
Торпедо НН
|17
|9
|
|
Аймурзин Данил
Северсталь
|17
|9
|
|
Ружичка Адам
Спартак
|17
|9
|
|
Абрамов Виталий
ЦСКА
|18
|9
|
|
Пилипенко Кирилл
Северсталь
|18
|9
|И
|П
|
|
Шарипзянов Дамир
Авангард
|17
|15
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|16
|14
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Деанджело Энтони
СКА
|9
|13
|
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Да Коста Стефан
Автомобилист
|17
|13
|
|
Петан Ник
Ак Барс
|14
|12
|
|
Летунов Максим
Торпедо НН
|17
|12