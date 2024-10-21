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Сегодня, 08:30

Хоккеист «Сочи» Волков назвал исторической победу команды над ЦСКА

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Защитник «Сочи» Артем Волков прокомментировал победу своей команды над ЦСКА (4:3 Б) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Леопарды» обыграли армейцев впервые за восемь лет.

«Мы очень рады этой победе. ЦСКА — это большой клуб, один из лидеров нашего хоккея. Мы знали, что наш клуб давно не обыгрывал ЦСКА, поэтому мы настраивались особенно, понимали, что эту серию пора прервать. Это, безусловно, историческая и очень приятная победа для нас», — приводит слова Волкова ТАСС.

После 18 матчей нынешнего сезона ЦСКА с 21 очком занимает шестое место в таблице Западной конференции КХЛ. Команда Ильи Воробьева потерпела четвертое поражение подряд.

Источник: ТАСС
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