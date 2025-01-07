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Сегодня, 11:48

Хоккеист «Спартака» Беляев рассказал, как помогает ему посещение театра

Камила Абдурахманова
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Нападающий «Спартака» Александр Беляев рассказал, что поход в театр помогает психологически разгрузиться между матчами и тренировками.

«Театр помогает разгрузиться, отвлечься, потому что спорт не вся наша жизнь. Мы отдаем ему всю душу, эмоции, но и надо их откуда-то брать. Мне лично это помогает понять какие-то моменты в плане истории мировой классики, окунуться в другую культуру и эпоху. Сами знаете, что постановки играются по мотивам классических произведений великих авторов. И я думаю, что это помогает в первую очередь отвлечься, понять, что помимо хоккея есть и другие сферы жизни», — рассказал Беляев ТАСС.

В конце октября прошлого года один из спектаклей Московского академического театра им. Вл. Маяковского посетили хоккеисты молодежной команды «Спартака».

Источник: ТАСС
ХК Спартак (Москва)
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