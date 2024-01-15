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Сегодня, 00:03

Хоккеист «Спартака» Бурмистров рассказал, что любит футбол и болеет за «Рубин»

Алина Савинова
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Нападающий «Спартака» Александр Бурмистров ответил на вопрос, откуда черпает эмоции при интенсивном графике матчей в КХЛ.

«Да мы привыкшие люди. Играем через день в хоккей с детства. Надо побыстрее забывать такие игры и готовиться к следующей встрече», — приводит Metaratings.ru слова Бурмистрова.

Также он рассказал, что следит за футболом.

«Нравится [футбол], сам играю. Болею за казанский «Рубин», — добавил хоккеист.

В текущем сезоне 32-летний Бурмистров набрал 14 (1+13) очков в 42 матчах за «Спартак».

Источник: https://metaratings.ru/news/forvard-spartaka-burmistrov-nravitsya-futbol-sam-igrayu-boleyu-za-rubin-323917/
Александр Бурмистров
Футбол
Хоккей
КХЛ
ФК Рубин (Казань)
ХК Спартак (Москва)
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