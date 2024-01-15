Хоккеист «Спартака» Бурмистров рассказал, что любит футбол и болеет за «Рубин»

Нападающий «Спартака» Александр Бурмистров ответил на вопрос, откуда черпает эмоции при интенсивном графике матчей в КХЛ.

«Да мы привыкшие люди. Играем через день в хоккей с детства. Надо побыстрее забывать такие игры и готовиться к следующей встрече», — приводит Metaratings.ru слова Бурмистрова.

Также он рассказал, что следит за футболом.

«Нравится [футбол], сам играю. Болею за казанский «Рубин», — добавил хоккеист.

В текущем сезоне 32-летний Бурмистров набрал 14 (1+13) очков в 42 матчах за «Спартак».