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Сегодня, 12:48

Хоккеист «Спартака» Перлини рад переезду в Россию

Камила Абдурахманова
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Канадский нападающий хоккейного клуба «Спартак» Брендан Перлини рад переезду в Россию.

«Я рад, что приехал в Россию. Я здесь всего пару дней, пока мне все нравится. Я мало что знаю о России, но у меня есть русские друзья, с которыми я играл в Северной Америке, — это Артем Анисимов, Александр Бурмистров, Илья Любушкин. Они мне немного рассказывали о стране, но одно дело слушать рассказы, а другое — приехать самому», — приводит слова форварда ТАСС.

10 декабря «Спартак» сообщил о подписании контракта с игроком Перлини. Уже 29 декабря нападающий впервые вышел на поле в составе красно-белых в рамках FONBET чемпионата КХЛ, сыграв против команды «Витязь» из Подмосковья (4:2).

Источник: ТАСС
Брендан Перлини
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
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