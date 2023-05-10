Форвард «Спартака» Порядин: «Если посмотреть на сезон, то он был хорошим и успешным»

Нападающий «Спартака» Павел Порядин считает, что в прошедшем сезоне было много положительных моментов.

«Если посмотреть на сезон, то он был хорошим и успешным. Конечно, хочется всегда добиваться более высоких результатов. Я провел в Нижнекамске восемь лет, и, конечно, тяжело все время прыгать выше и выше. У нас была хорошая команда, мы пошумели в плей-офф, нам немного не хватило, чтобы обыграть «Ак Барс» в первом раунде, чему мы расстроились. Все равно есть очень много положительных моментов, и этот сезон я могу занести себе в актив», — приводит слова Порядина ТАСС.

2 мая пресс-служба «Спартака» объявила о переходе Порядина из «Нефтехимика». В прошедшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ он провел 67 матчей и набрал 37 (22+15) очков.