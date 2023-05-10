КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 09:20

Форвард «Спартака» Порядин: «Если посмотреть на сезон, то он был хорошим и успешным»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Спартака» Павел Порядин считает, что в прошедшем сезоне было много положительных моментов.

«Если посмотреть на сезон, то он был хорошим и успешным. Конечно, хочется всегда добиваться более высоких результатов. Я провел в Нижнекамске восемь лет, и, конечно, тяжело все время прыгать выше и выше. У нас была хорошая команда, мы пошумели в плей-офф, нам немного не хватило, чтобы обыграть «Ак Барс» в первом раунде, чему мы расстроились. Все равно есть очень много положительных моментов, и этот сезон я могу занести себе в актив», — приводит слова Порядина ТАСС.

2 мая пресс-служба «Спартака» объявила о переходе Порядина из «Нефтехимика». В прошедшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ он провел 67 матчей и набрал 37 (22+15) очков.

Источник: https://tass.ru/sport/17710121
Павел Порядин
Хоккей
КХЛ
ФК Спартак (Москва)
0
Читайте также
«Локомотив» разгромил «Сочи» со счетом 3:0 в матче 26-го тура РПЛ
Магнус Карлсен рассказал, как играл на турнире в Лондоне после пьянки
Экипаж танка Т-80БВМ нанес удары по украинским позициям в зоне СВО
В постпредстве РФ заявили о пределе возможностей ЕС по введению санкций
В Греции отметили неготовность ВСУ к масштабному наступлению
Стало известно об отсутствии консенсуса по продлению зерновой сделки
Популярное видео
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Хартли и «Авангард», Толчинский и СКА: студия «СЭ»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агентство Бобкова подтвердило переход голкипера в «Амур»