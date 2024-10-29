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29 октября, 23:08

Герман Рубцов — о победе над «Витязем»: «Я был уверен, что «Спартак» выиграет»

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Нападающий «Спартака» Герман Рубцов после матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Витязя» (4:3 ОТ) ответил на вопрос, что помогло его команде избежать третьего поражения подряд.

— Я был уверен, что мы выиграем сегодня. Всякое бывает, в овертайме или нет, не важно, была уверенность, что победим.

— Что помогло найти эту уверенность?

— Наверное достаточно много поговорили в команде, сплотились.

— На вашу победу подействовали разговоры или же может какие-то дополнительные меры?

— Наверное разговоры и помогли. Каждый поковырялся в себе, мы поняли, что надо делать.

— На тренировке перед матчем что-то изменилось?

— Упражнения поменялись, но в принципе одно и тоже.

Анна Бирюкова

Герман Рубцов
ХК Спартак (Москва)

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