29 октября, 23:08
Нападающий «Спартака» Герман Рубцов после матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Витязя» (4:3 ОТ) ответил на вопрос, что помогло его команде избежать третьего поражения подряд.
— Я был уверен, что мы выиграем сегодня. Всякое бывает, в овертайме или нет, не важно, была уверенность, что победим.
— Что помогло найти эту уверенность?
— Наверное достаточно много поговорили в команде, сплотились.
— На вашу победу подействовали разговоры или же может какие-то дополнительные меры?
— Наверное разговоры и помогли. Каждый поковырялся в себе, мы поняли, что надо делать.
— На тренировке перед матчем что-то изменилось?
— Упражнения поменялись, но в принципе одно и тоже.
Анна Бирюкова