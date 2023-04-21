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Сегодня, 14:05

Хоккеист Юров рассказал, как предпочел бы инвестировать деньги

Михаил Скрыль
Корреспондент
Хоккеист "Металлурга" Данила Юров.
Данила Юров.
Фото ХК «Металлург»
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Нападающий магнитогорского «Металлурга» Данила Юров, подписавший новый однолетний контракт с клубом, в интервью «СЭ» рассказал, как относится к инвестициям и каким способам сбережения денег доверяет.

— На переговоры с «Металлургом» влияла финансовая часть контракта?

— Деньги для меня второстепенны. Хороший стимул — получить премиальные за победу в Кубке Гагарина. Чтобы не заканчивать сезон 23 марта, а идти до 30 апреля. Финансовая часть — работа агента. Из разговоров понял, что переговоры прошли быстро. Агент выдвинул свои условия, клуб — свои. Быстро нашли точки соприкосновения.

— Вы хотя бы знаете сумму контракта?

— Знаю.

— Уже задумывались об инвестициях в будущее?

— Не особо увлекаюсь инвестициями. К этому надо подходить ответственно. Приглашать финансиста, чтобы все объяснил. Лучше пользоваться проверенными способами.

— Это какими?

— Откладывать деньги в банк под процент. Понятно, проценты невысокие, но небольшой доход поступает. И деньги защищены. Кто-то покупает квартиру и сдает ее. Лучше с деньгами не рисковать. Прогореть можно в один миг.

Данила Юров. «В «Миннесоте» видят, что в России можно развиваться — есть пример Капризова». Молодой талант «Магнитки» остался в КХЛ
Данила Юров
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
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