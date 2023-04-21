Хоккеист Юров рассказал, как предпочел бы инвестировать деньги

Сегодня, 14:05
Нападающий магнитогорского «Металлурга» Данила Юров, подписавший новый однолетний контракт с клубом, в интервью «СЭ» рассказал, как относится к инвестициям и каким способам сбережения денег доверяет.
— На переговоры с «Металлургом» влияла финансовая часть контракта?
— Деньги для меня второстепенны. Хороший стимул — получить премиальные за победу в Кубке Гагарина. Чтобы не заканчивать сезон 23 марта, а идти до 30 апреля. Финансовая часть — работа агента. Из разговоров понял, что переговоры прошли быстро. Агент выдвинул свои условия, клуб — свои. Быстро нашли точки соприкосновения.
— Вы хотя бы знаете сумму контракта?
— Знаю.
— Уже задумывались об инвестициях в будущее?
— Не особо увлекаюсь инвестициями. К этому надо подходить ответственно. Приглашать финансиста, чтобы все объяснил. Лучше пользоваться проверенными способами.
— Это какими?
— Откладывать деньги в банк под процент. Понятно, проценты невысокие, но небольшой доход поступает. И деньги защищены. Кто-то покупает квартиру и сдает ее. Лучше с деньгами не рисковать. Прогореть можно в один миг.