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Сегодня, 21:12

Федотову и Слепышеву присвоили звание мастера спорта международного класса

Руслан Минаев
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Хоккеистам Ивану Федотову, Александру Никишину, Павлу Карнаухову и Антону Слепышеву присвоили звание мастера спорта международного класса, сообщает пресс-служба Минспорта РФ.

Хоккеисты были членами сборной России, которая завоевала серебряные медали на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Федотов был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. 4 июля ряд СМИ сообщили, что спортсмен находится в учебном центре ВМФ в Северодвинске Архангельской области.

Источник: https://www.minsport.gov.ru/documents/awards/38368/
Антон Слепышев
Иван Федотов
Павел Карнаухов
КХЛ
Сборная России по хоккею
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