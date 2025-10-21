Хоккеистов «Спартака» чаще других игроков КХЛ проверяли на допинг в сентябре

Допинг
Хоккеисты «Спартака» чаще игроков других клубов КХЛ тестировались Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в сентябре, сообщает ТАСС.
Всего РУСАДА проверило на допинг в сентябре 25 игроков КХЛ, шесть из которых выступают за «Спартак». Это Вениамин Королев, Всеволод Матвеев, Даниил Орлов, Павел Порядин, Герман Рубцов и Егор Зайцев.
Также были протестированы четыре хоккеиста из ЦСКА, по два — из «Автомобилиста», «Ак Барса», СКА, «Шанхай Дрэгонс», московского «Динамо», «Локомотива» и «Трактора», один — из «Авангарда».
