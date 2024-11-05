Хоккеисты «Лады» продолжат выступать в КХЛ, несмотря на задержку зарплаты

Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев сообщил, что игроки команды не намерены бойкотировать матчи FONBET чемпионата КХЛ, несмотря на то что пока не получили зарплату за октябрь.

«Как я и говорил раньше, ожидаем выплаты 18 ноября, у нас зарплата не выплачена только за октябрь. Заявку мы подали, ждем денег и будем потом выплачивать. Да, в команде существует некоторое напряжение по этому поводу. Мы провели собрание, объяснили ребятам. Они сказали, что будут играть, потому что профессионально относятся к своему делу», — цитирует Чеботарева ТАСС.

Тольяттинская команда набрала 21 очко в 21 встрече и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. 8 ноября «Лада» в гостях сыграет с московским «Динамо». Матч начнется в 19.30 по московскому времени.