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Сегодня, 09:05

Хоккеисты «Лады» продолжат выступать в КХЛ, несмотря на задержку зарплаты

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Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев сообщил, что игроки команды не намерены бойкотировать матчи FONBET чемпионата КХЛ, несмотря на то что пока не получили зарплату за октябрь.

«Как я и говорил раньше, ожидаем выплаты 18 ноября, у нас зарплата не выплачена только за октябрь. Заявку мы подали, ждем денег и будем потом выплачивать. Да, в команде существует некоторое напряжение по этому поводу. Мы провели собрание, объяснили ребятам. Они сказали, что будут играть, потому что профессионально относятся к своему делу», — цитирует Чеботарева ТАСС.

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Тольяттинская команда набрала 21 очко в 21 встрече и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. 8 ноября «Лада» в гостях сыграет с московским «Динамо». Матч начнется в 19.30 по московскому времени.

Источник: ТАСС
КХЛ
ХК Лада

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