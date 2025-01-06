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Сегодня, 20:30

Хоккеисты «Сибири» и «Нефтехимика» устроили драку в концовке матча КХЛ

Алина Савинова
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Игроки «Сибири» и «Нефтехимика» устроили массовую драку на скамейке запасных в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

Стычка произошла на последних секундах третьего периода. Нападающий команды из Новосибирска Сергей Широков начал выяснять отношения у скамейки нижнекамцев, за что получил толчок от соперника. В ситуацию вмешался его одноклубник Владислав Кара, который подрался с защитником Лукой Профакой. Далее развязалась драка между игроком «Сибири» Тревором Мерфи и Булатом Шафигуллиным из «Нефтехимика».

По итогам инцидента Кара и Широков получили две минуты штрафа за грубость. Мерфи и Шафигуллину был назначен двойной малый штраф. Леонтьев получил «2+2» за толчок соперника клюшкой и грубость, также у «Нефтехимика» был удален Никита Хлыстов.

Матч проходил в Нижнекамске и завершился победой хозяев со счетом 2:1.

Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК Сибирь
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