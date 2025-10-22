Видео
22 октября, 23:03

Хоккеисты СКА провели закрытое собрание без Ларионова после поражения от ЦСКА

Игорь Ларионов.
Фото ХК СКА

Хоккеисты СКА провели закрытое собрание без тренерского штаба после поражения от ЦСКА (3:4) в матче FONBET Чемпионата КХЛ, сообщает ТАСС.

После игры журналистов не пустили в раздевалку на привычное общение с хоккеистами. Пресс-служба петербуржцев объяснила это решением игроков СКА, при этом неизвестно, кто стал инициатором закрытого разговора.

Поражение от ЦСКА стало для СКА девятым в 11 последних матчах. Команда из Санкт-Петербурга, которую в июне 2025 года возглавил Игорь Ларионов, занимает девятое место в таблице Западной конференции с 16 очками в 17 играх.

СКА проведет следующий матч 24 октября дома против «Сочи».

ЦСКА обыграл СКА (4:3) в&nbsp;матче регулярного чемпионата КХЛ 22&nbsp;октября.ЦСКА вымучил победу в армейском дерби. Черная полоса Ларионова в СКА продолжается

Источник: ТАСС
8

  • андр

    Голосовали Роман/Игорь.

    23.10.2025

  • Apei

    вынесли вотум недоверия тренеру?

    23.10.2025

  • Dmitry Koltsov

    Хоккеисты СКА провели закрытое собрание без Ларионовых,в бане)

    23.10.2025

  • alexb2025personal

    Тут ситуация такая: тренер все-таки не только тот, на кого шишки сыпятся, но и тот, кто тренерует. Когда Ларионов пришел в Торпедо (в молодежке он успехов не добился), он был тренером-загадкой. После ухода из Торпедо Козырева он потихонечку стал тренером-разгадкой, у которого дела шли хуже и хуже. Но такое бывает. Но Ларионов - человек упрямый, к тому же он помнит, каким он был игроком. Строить отношения с людьми - это не его. Плюс он "с прицепом", и "прицеп" этот, скажем, не самого лучшего качества. Из-за "прицепа" у него пошли проблемы с игроками в Торпедо. Здесь же тоже "прицеп" никуда не делся, получает зарплату больше большинства игроков. Вряд ли игроков очень вдохновляет неумеха-тренер со своим эго, довольно интересными принципами и плюс с высокооплачиваемым "прицепом". Могли бы играть и лучше, но было бы у Вас огромное желание на их месте?

    23.10.2025

  • alexb2025personal

    Туда не только журналистов не пустили, но и Ларионова, вернее, сразу двух Ларионовых.

    23.10.2025

  • fell62

    Бунт на корабле ?

    22.10.2025

  • Anonymous357

    А это тренеры что ли проиграли 8 матчей из 9, или сообщество закрытых раздевалок? Вы о чем там говорили, как вы хорошо играете? У ЦСКА бросков в полтора раза больше было, вы в хоккей играть выходите, или на коньках покататься?

    22.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Профессора отправить абитуриентом в техникум физической культуры, что б подтянул своё тренерское образование ходя бы до студенческого 1 курса и оправить тренировать команду прапорщиков Северодвинского гарнизона. Польза будет несомненная и питерцам, и бывшему профессору на льду.

    22.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Игорь Ларионов (хоккей)
    Хоккей
    КХЛ
    ХК СКА
