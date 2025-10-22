Хоккеисты СКА провели закрытое собрание без Ларионова после поражения от ЦСКА

22 октября, 23:03
Хоккеисты СКА провели закрытое собрание без тренерского штаба после поражения от ЦСКА (3:4) в матче FONBET Чемпионата КХЛ, сообщает ТАСС.
После игры журналистов не пустили в раздевалку на привычное общение с хоккеистами. Пресс-служба петербуржцев объяснила это решением игроков СКА, при этом неизвестно, кто стал инициатором закрытого разговора.
Поражение от ЦСКА стало для СКА девятым в 11 последних матчах. Команда из Санкт-Петербурга, которую в июне 2025 года возглавил Игорь Ларионов, занимает девятое место в таблице Западной конференции с 16 очками в 17 играх.
СКА проведет следующий матч 24 октября дома против «Сочи».
андр
Голосовали Роман/Игорь.
23.10.2025
Apei
вынесли вотум недоверия тренеру?
23.10.2025
Dmitry Koltsov
Хоккеисты СКА провели закрытое собрание без Ларионовых,в бане)
23.10.2025
alexb2025personal
Тут ситуация такая: тренер все-таки не только тот, на кого шишки сыпятся, но и тот, кто тренерует. Когда Ларионов пришел в Торпедо (в молодежке он успехов не добился), он был тренером-загадкой. После ухода из Торпедо Козырева он потихонечку стал тренером-разгадкой, у которого дела шли хуже и хуже. Но такое бывает. Но Ларионов - человек упрямый, к тому же он помнит, каким он был игроком. Строить отношения с людьми - это не его. Плюс он "с прицепом", и "прицеп" этот, скажем, не самого лучшего качества. Из-за "прицепа" у него пошли проблемы с игроками в Торпедо. Здесь же тоже "прицеп" никуда не делся, получает зарплату больше большинства игроков. Вряд ли игроков очень вдохновляет неумеха-тренер со своим эго, довольно интересными принципами и плюс с высокооплачиваемым "прицепом". Могли бы играть и лучше, но было бы у Вас огромное желание на их месте?
23.10.2025
alexb2025personal
Туда не только журналистов не пустили, но и Ларионова, вернее, сразу двух Ларионовых.
23.10.2025
fell62
Бунт на корабле ?
22.10.2025
Anonymous357
А это тренеры что ли проиграли 8 матчей из 9, или сообщество закрытых раздевалок? Вы о чем там говорили, как вы хорошо играете? У ЦСКА бросков в полтора раза больше было, вы в хоккей играть выходите, или на коньках покататься?
22.10.2025
Saiga-спринтер
Профессора отправить абитуриентом в техникум физической культуры, что б подтянул своё тренерское образование ходя бы до студенческого 1 курса и оправить тренировать команду прапорщиков Северодвинского гарнизона. Польза будет несомненная и питерцам, и бывшему профессору на льду.
22.10.2025