Хоккеисты СКА провели закрытое собрание без Ларионова после поражения от ЦСКА

Хоккеисты СКА провели закрытое собрание без тренерского штаба после поражения от ЦСКА (3:4) в матче FONBET Чемпионата КХЛ, сообщает ТАСС. После игры журналистов не пустили в раздевалку на привычное общение с хоккеистами. Пресс-служба петербуржцев объяснила это решением игроков СКА, при этом неизвестно, кто стал инициатором закрытого разговора. Поражение от ЦСКА стало для СКА девятым в 11 последних матчах. Команда из Санкт-Петербурга, которую в июне 2025 года возглавил Игорь Ларионов, занимает девятое место в таблице Западной конференции с 16 очками в 17 играх. СКА проведет следующий матч 24 октября дома против «Сочи». ЦСКА вымучил победу в армейском дерби. Черная полоса Ларионова в СКА продолжается

андр Голосовали Роман/Игорь. 23.10.2025

Apei вынесли вотум недоверия тренеру? 23.10.2025

Dmitry Koltsov Хоккеисты СКА провели закрытое собрание без Ларионовых,в бане) 23.10.2025

alexb2025personal Тут ситуация такая: тренер все-таки не только тот, на кого шишки сыпятся, но и тот, кто тренерует. Когда Ларионов пришел в Торпедо (в молодежке он успехов не добился), он был тренером-загадкой. После ухода из Торпедо Козырева он потихонечку стал тренером-разгадкой, у которого дела шли хуже и хуже. Но такое бывает. Но Ларионов - человек упрямый, к тому же он помнит, каким он был игроком. Строить отношения с людьми - это не его. Плюс он "с прицепом", и "прицеп" этот, скажем, не самого лучшего качества. Из-за "прицепа" у него пошли проблемы с игроками в Торпедо. Здесь же тоже "прицеп" никуда не делся, получает зарплату больше большинства игроков. Вряд ли игроков очень вдохновляет неумеха-тренер со своим эго, довольно интересными принципами и плюс с высокооплачиваемым "прицепом". Могли бы играть и лучше, но было бы у Вас огромное желание на их месте? 23.10.2025

alexb2025personal Туда не только журналистов не пустили, но и Ларионова, вернее, сразу двух Ларионовых. 23.10.2025

fell62 Бунт на корабле ? 22.10.2025

Anonymous357 А это тренеры что ли проиграли 8 матчей из 9, или сообщество закрытых раздевалок? Вы о чем там говорили, как вы хорошо играете? У ЦСКА бросков в полтора раза больше было, вы в хоккей играть выходите, или на коньках покататься? 22.10.2025