Хоккеисты «Спартака» установили уникальное достижение

Нападающий «Спартака» Максим Цыплаков отметился голом в ворота минского «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Для 25-летнего форварда эта шайба стала 20-й в текущем сезоне. Он стал третьим игроком красно-белых с 20+ шайбами. Ранее эту отметку преодолели Николай Голдобин и Павел Порядин.

Это 18-й случай в истории КХЛ и первый в истории «Спартака», когда три игрока забрасывают по 20 шайб в регулярном чемпионате, сообщает пресс-служба КХЛ.

Кроме того, впервые в истории лиги это произошло в календарном году старта турнира.