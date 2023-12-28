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Сегодня, 20:29

Хоккеисты «Спартака» установили уникальное достижение

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Спартака» Максим Цыплаков отметился голом в ворота минского «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Для 25-летнего форварда эта шайба стала 20-й в текущем сезоне. Он стал третьим игроком красно-белых с 20+ шайбами. Ранее эту отметку преодолели Николай Голдобин и Павел Порядин.

Это 18-й случай в истории КХЛ и первый в истории «Спартака», когда три игрока забрасывают по 20 шайб в регулярном чемпионате, сообщает пресс-служба КХЛ.

Кроме того, впервые в истории лиги это произошло в календарном году старта турнира.

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Спартак (Москва)
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