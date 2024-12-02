Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

FONBET Чемпионат КХЛ. Новости

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Ставки

Сегодня, 19:30

«Хоккейная дюжина» — проект FONBET в честь юбилейного матча в КХЛ

Telegram Дзен

В FONBET КХЛ большой юбилей — сегодня в лиге состоялся 12 000-й матч в регулярных чемпионатах. Юбилейная встреча прошла в Уфе между «Салаватом Юлаевым» и «Трактором».

В честь исторического события титульный партнер лиги FONBET запускает игру — «Хоккейная дюжина». Механика проста: болельщик должен зайти на сайт, выбрать любимую команду и забросить шайбу в ворота. Как только пользователь забьет 12 000 раз — он становится участником розыгрыша поездки на FONBET Неделю Звезд хоккея в Новосибирск.

Кроме того, 12 первых игроков получат фрибет в 12 000 рублей!

Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Хоккей
КХЛ
Читайте также
Губернатор Федорищев сдал прокуратуре двух самых влиятельных футбольных агентов, статьи о мошенничестве и растрате. Что опять происходит в «Крыльях Советов»
Байден снял все уголовные обвинения со своего сына Хантера. Что пишут СМИ
Малкин и Задоров оштрафованы на 5 тысяч долларов
Более 500 новых автомобилей 2022 года остались нераспроданными
Футболист «Фиорентины» Бове потерял сознание в матче с «Интером»
Суд приговорил основателя наркоимперии к пожизненному заключению
Сегодня
Вчера
Неделя