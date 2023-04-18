Бабаев: «Салават Юлаева» — самый реальный вариант для Шарова»

Хоккейный агент Шуми Бабаев в интервью «СЭ» назвал «Салават Юлаев» самым подходящим вариантом для 27-летнего форварда Александра Шарова.

«Салават Юлаев» — самый реальный вариант для Шарова. Он очень давно в Сибири, хочет поменять обстановку», — сказал Бабаев в эфире «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что игрок перейдет в «Трактор».

Шаров — воспитанник челябинского клуба, он выступал за родной клуб до середины сезона-2020/21, когда был обменян в «Амур».

В текущем сезоне он сыграл 68 матчей за хабаровскую команду и набрал 18 (7+11) очков.