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Сегодня, 13:47

Бабаев: «Салават Юлаева» — самый реальный вариант для Шарова»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Михаил Зислис
Обозреватель
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Хоккейный агент Шуми Бабаев в интервью «СЭ» назвал «Салават Юлаев» самым подходящим вариантом для 27-летнего форварда Александра Шарова.

«Салават Юлаев» — самый реальный вариант для Шарова. Он очень давно в Сибири, хочет поменять обстановку», — сказал Бабаев в эфире «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что игрок перейдет в «Трактор».

Шаров — воспитанник челябинского клуба, он выступал за родной клуб до середины сезона-2020/21, когда был обменян в «Амур».

В текущем сезоне он сыграл 68 матчей за хабаровскую команду и набрал 18 (7+11) очков.

Александр Шаров
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
Шуми Бабаев
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