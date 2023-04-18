Шуми Бабаев: «Как только Хабибулин получает работу — у нас противостояние»

Хоккейный агент Шуми Бабаев рассказал «СЭ» о своих отношениях с генеральным менеджером «Авангарда» Рашидом Хабибулиным.

«С Рашидом Хабибулиным мы знакомы 23 года. Когда у него нет работы, он со мной нормально. Я к нему уважительно отношусь. Как только он получает работу, мы сразу переходим в противостояние. Как только он приступил к работе, он первым делом решил обменять Толчинского. Если бы не Кравец и Крылов, то он бы в дедлайн поменял команду. Поменять Толчинского — это неправильный шаг». — сказал Бабаев в эфире «СЭ».

Ранее Хабибулин высказывался о будущем нападающих команды Сергея Толчинского и Владимира Ткачева.

В сезоне-2022/23 Толчинский провел 82 матча за омичей и набрал 63 (21+42) очка.