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24 ноября, 18:01

Шуми Бабаев: «Категорически не поддерживаю сокращение лимита на легионеров»

Мария Гусева
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Хоккейный агент Шуми Бабаев высказал мнение по поводу лимита на легионеров в КХЛ. Со следующего сезона клубы смогут заявлять на матч трех легионеров вместо пяти.

«Я категорически не поддерживаю сокращение лимита на легионеров. Там еще так тонко сказано — в заявке три человека. Значит, команды смогут брать больше иностранцев, но на игру попадут только трое. И с пяти до трех — это очень резкое сокращение. Понятно, что своим игрокам надо давать шанс. Но конкуренция все равно должна быть, тем более в нынешней ситуации. Когда мы отрезаны от международного хоккея, убирать иностранцев и вариться в собственном соку — это ни к чему не приведет, — цитирует «РБ Спорт» Бабаева. — Я бы сделал ценз на качество легионеров, чтобы можно было заявлять трех иностранцев, плюс еще двух, но высокого уровня. Эти игроки должны подойти по несколько критериям — матчи в НХЛ, за сборную и так далее».

Также агент высказался против введения трех лимитчиков на матч. Он считает, что двух молодых игроков достаточно, а остальные должны пробиваться.

В апреле этого года Федерация хоккея России (ФКР) обратилась к Министерству спорта РФ с предложением сократить число иностранных игроков в заявках команд с пяти до трех.

Источник: РБ Спорт
Хоккей
КХЛ
Шуми Бабаев
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