Хоккейный эксперт Артем Божко поделился мнением об игре нападающего «Металлурга» Николая Голдобина.

«Николай Голдобин по-своему уникальный хоккеист, — говорит Божко. — В КХЛ подобных игроков с таким набором атакующих качеств и с российским паспортом можно посчитать по пальцам. По манере игры они чем-то похожи с Сергеем Толчинским, их уровни таланта в плане созидания вполне сопоставимы. Главная проблема Голдобина — то, что он играет волнообразно, неровно, и это прослеживается не только по нынешнему сезону, но и по всей его карьере в КХЛ. Он может провести один-два матча так, что об этом будут вспоминать несколько недель и восхищаться его голами и передачами. А потом уйти на несколько игр в тень и прокататься в шапке-невидимке. Но если мы говорим о хоккеисте с таким контрактом и статусом, то это должно подразумевать гораздо большую стабильность», — цитирует Божко «РБ Спорт».

Ранее, 10 октября, «СЭ» сообщал, что 27-летний Голдобин попросил обмена из-за конфликта с главным тренером команды Ильей Воробьевым.

В сезоне-2022/23 Голдобин принял участие в 11 матчах «Металлурга» из 16, на его счету 5 (2+3) очков.