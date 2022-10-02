Артем Божко: «После возвращения в Омск у «Авангарда» все должно встать на правильные рельсы»

Хоккейный эксперт Артем Божко высказал мнение об игре «Авангарда» в последних матчах.

«Главное позитивное изменение — наличие результата. В семи последних встречах омичи одержали пять побед. На данном этапе это, пожалуй, даже важнее качества игры и может как-то успокоить игроков. Все-таки после шести поражений подряд на старте сезона было заметно, что все в клубе стали нервничать, суетиться и думать, что они что-то делают не так. Вроде бы и состав у команды приличный, и тренерский штаб как-то глобально не менял игровую схему, а результата не было. По себе знаю, что после таких вещей атмосфера в раздевалке накаляется.

Сейчас, после нескольких побед и возвращения в Омск, все должно встать на правильные рельсы. Конечно, пока игра «Авангарда» далека от идеала, но есть и позитивные моменты. Уже не раз отмечал, что под руководством Хартли «ястребы» зачастую вытаскивали не самые яркие матчи за счет надежной игры в обороне и хорошего большинства. Таким, например, вышел первый домашний матч с «Сибирью». И это хороший знак. В последних встречах омичи вообще сумели сыграть дисциплинированно, практически исключив глупые удаления. В матче с московским «Динамо» было всего одно меньшинство, а в игре с «Торпедо» единственное удаление Чистякова в итоге признали судейской ошибкой.

Так что «Авангард» начинает решать свои проблемы пошагово. Наверняка тренеры обратили внимание на слабую игру спецбригад меньшинства на контрасте с прошлым сезоном. Пока найти равноценную замену ушедшим в межсезонье Покке и Емелину, ловившим на себя кучу бросков, не получается, поэтому лучше вообще не удаляться и дорабатывать ногами. Еще один резерв для усиления игры — возвращение в состав травмированного Корбана Найта. Уверен, он наладит игру на точках вбрасывания и усилит и без того солидное большинство. Ну и не будем забывать про своих болельщиков. В Омске изголодались по хоккею, на арене будут аншлаги, а при такой атмосфере ноги обычно сами несут вперед, так что команде это должно помочь», — сказал Божко «РБ Спорт».