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Сегодня, 17:04

Артюхин удивлен игрой «Трактора» в этом сезоне КХЛ

Руслан Минаев
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Хоккейный эксперт Евгений Артюхин поделился мнением об игре «Трактора» в этом сезоне FONBET Чемпионата КХЛ.

«Я был удивлен тому, как играет «Трактор». Думал, что хоккей будет системный и закрытый. Но на удивление канадский тренер дает ребятам возможность созидать в полной мере и играть так, как играли в СССР — раскаты и пас. Поэтому интересно смотреть за командой. Если честно, тренер удивил в лучшую сторону», — цитирует Артюхина «РБ Спорт».

«Трактор» набрал 34 очка после 22 матчей и лидирует в таблице Восточной конференции.

Источник: РБ Спорт
Евгений Артюхин
КХЛ
ХК Трактор

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