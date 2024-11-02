Артюхин удивлен игрой «Трактора» в этом сезоне КХЛ

Хоккейный эксперт Евгений Артюхин поделился мнением об игре «Трактора» в этом сезоне FONBET Чемпионата КХЛ.

«Я был удивлен тому, как играет «Трактор». Думал, что хоккей будет системный и закрытый. Но на удивление канадский тренер дает ребятам возможность созидать в полной мере и играть так, как играли в СССР — раскаты и пас. Поэтому интересно смотреть за командой. Если честно, тренер удивил в лучшую сторону», — цитирует Артюхина «РБ Спорт».

«Трактор» набрал 34 очка после 22 матчей и лидирует в таблице Восточной конференции.