Леонид Вайсфельд оценил выступление «Трактора» в нынешнем сезоне

Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд оценил выступление «Трактора». На данный момент челябинская команда занимает последнее, одиннадцатое место на Востоке.

— Когда специалистам задают вопрос, какая из четырех команд выйдет в плей-офф, все склоняются к тому, что это будет «Трактор». Я тоже так думал, потому что по составу и всем параметрам челябинский клуб опережает «Нефтехимик», «Барыс» и «Амур». Но последние матчи «Трактора» удивляют. Две встречи подряд он проиграл «Барысу», своему прямому конкуренту. Это, конечно, не слабый соперник, но в такой ситуации надо выгрызать очки. В интервью игроки «Трактора» говорят, что хотят в плей-офф. Но что же вы туда не попадаете с таким составом? Поэтому нет стопроцентной уверенности, что «Трактор» попадает в плей-офф, — сказал Вайсфельд «РБ Спорт».

— Есть мнение, что в этом сезоне «Трактору» не хватает характера.

— Такое ощущение, что «Трактору» не хватает смелости. В смысле, что команда боится проиграть. Поэтому она и не играет в атаку. «Трактор» начинает что-то показывать в нападении, только если уступает в счете. Хотя тренеры и игроки говорят, что установки отсиживаться в обороне нет. Чтобы понимать эту ситуацию, надо находиться внутри команды. Но в «Тракторе» ведь серьезные специалисты работают. Если они уже не могут разобраться, то я не знаю, в чем проблема.

— Если «Трактор» не выйдет в плей-офф, это будет катастрофа?

— Катастрофа — слишком громкое слово. Но с таким бюджетом и составом — большая неудача. Там есть игроки с такими зарплатами, которые хоккеистам «Нефтехимика» даже не снились. Из этих четырех команд «Трактор» — это самая дорогая. Даже подороже некоторых других клубов, которые уверенно попадают в плей-офф. А если команда дорогая, а задачи не решаются, то это некачественная работа всех — менеджмента, тренеров, игроков. Не бывает такого, что это вина только хоккеистов. Или только тренеров, или менеджеров. В такой ситуации виноваты все.