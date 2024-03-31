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31 марта, 17:19

Эксперт Щитов доволен увеличением сезона в КХЛ

Руслан Минаев
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Хоккейный эксперт Никита Щитов оценил принятие решения о продлении сезона КХЛ на месяц.

«Здорово, что плей-офф будет идти до 31 мая. Это нужно было делать гораздо раньше. То, что многие клубы уходят в отпуск в феврале, — это не дело. Нужно играть как можно дальше. Тем более плей-офф КХЛ становится все более интересным и непредсказуемым. Поэтому это совершенно верное решение», — цитирует Щитова «РБ Спорт».

Ранее совет директоров КХЛ принял решения по изменению сроков проведения чемпионата, теперь новый предельный срок — 31 мая. Реформа вступит в силу со следующего сезона.

Источник: КХЛ
Никита Щитов
Хоккей
КХЛ
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