Эксперт Щитов доволен увеличением сезона в КХЛ

Хоккейный эксперт Никита Щитов оценил принятие решения о продлении сезона КХЛ на месяц.

«Здорово, что плей-офф будет идти до 31 мая. Это нужно было делать гораздо раньше. То, что многие клубы уходят в отпуск в феврале, — это не дело. Нужно играть как можно дальше. Тем более плей-офф КХЛ становится все более интересным и непредсказуемым. Поэтому это совершенно верное решение», — цитирует Щитова «РБ Спорт».

Ранее совет директоров КХЛ принял решения по изменению сроков проведения чемпионата, теперь новый предельный срок — 31 мая. Реформа вступит в силу со следующего сезона.