Вайсфельд: «Кудашову не надо сейчас подписывать новый контракт с «Динамо»

Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд высказался о будущем главного тренера «Динамо» Алексея Кудашова.

— Кудашову не надо сейчас подписывать новый контракт с «Динамо». Он проделывает очень хорошую работу. Если он сейчас стрельнет в плей-офф, то будет завален предложениями от разных клубов, — сказал Вайсфельд в эфире «СЭ».

Алексей Кудашов возглавляет московское «Динамо» с апреля 2021 года. Команда занимает пятое место в таблице Западной конференции КХЛ-2022/23 с 82 очками в 63 матчах и уже гарантировала себе выход в плей-офф.