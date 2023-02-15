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Сегодня, 16:08

Вайсфельд: «Кудашову не надо сейчас подписывать новый контракт с «Динамо»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Михаил Зислис
Обозреватель
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Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд высказался о будущем главного тренера «Динамо» Алексея Кудашова.

— Кудашову не надо сейчас подписывать новый контракт с «Динамо». Он проделывает очень хорошую работу. Если он сейчас стрельнет в плей-офф, то будет завален предложениями от разных клубов, — сказал Вайсфельд в эфире «СЭ».

Алексей Кудашов возглавляет московское «Динамо» с апреля 2021 года. Команда занимает пятое место в таблице Западной конференции КХЛ-2022/23 с 82 очками в 63 матчах и уже гарантировала себе выход в плей-офф.

Алексей Кудашов
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
Леонид Вайсфельд
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