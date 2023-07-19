Хоккейный клуб ЦСКА передал микроавтобус фанатскому батальону «Эспаньола» в зоне СВО

Хоккейный клуб ЦСКА сообщил, что передал микроавтобус фанатскому батальону «Эспаньола», который выполняет боевые задачи в зоне СВО.

«Эспаньола» — уникальное добровольческое подразделение, сформированное из фанатов различных клубов. Сейчас батальон выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции. 7 июля хоккейный клуб ЦСКА передал батальону микроавтобус в знак поддержки и солидарности. Надпись на автомобиле гласит: «Наша цель — победа», — приводит заявление клуба РИА «Новости».

Автобус для батальона «Эспаньола».

Бойцы подразделения «Эспаньола» записали видеообращение к армейскому клубу со словами благодарности: «Хотим поблагодарить Игоря Вячеславовича Есмантовича за предоставленный нам автобус. Спасибо также коллективу хоккейного клуба ЦСКА за поддержку. Парни, мы очень рады, что вы о нас помните. С вашей помощью мы будем приближать Победу! Также хотим поздравить с завоеванием Кубка Гагарина. ЦСКА всегда будет первым!»

Сезон КХЛ-2023/24 стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия, в котором ЦСКА встретится с «Ак Барсом». В минувшем сезоне армейцы завоевали Кубок Гагарина.