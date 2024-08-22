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Сегодня, 21:55

Президент ЦСКА Есмантович о подписании соглашения с OLIMPBET: «Нас удивила их философия»

Надежда Тонконог
Корреспондент
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Хоккейный клуб ЦСКА подписал соглашение о сотрудничестве с букмекерской компанией OLIMPBET. Президент красно-синих Игорь Есмантович прокомментировал подписание.

— ЦСКА был одной из немногих команд без соглашения с букмекерской компанией. Почему решили подписать контракт именно с OLIMPBET?

— Во-первых, мы посмотрели опыт работы ребят с другими командами. Посмотрели, как ребята работают профессионально, поговорили, встретились, нашли все точки соприкосновения. Нас удивила их философия, быть лучшими, быть первыми, и все получилось.

Денис Гурьянов, Егор Афанасьев и&nbsp;Дмитрий Саморуков. ЦСКА вернул в Россию из Америки сразу шесть игроков за день! Помогут ли они Воробьеву взять Кубок?

ХК ЦСКА (Москва)
Игорь Есмантович
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