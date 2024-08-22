Президент ЦСКА Есмантович о подписании соглашения с OLIMPBET: «Нас удивила их философия»

Хоккейный клуб ЦСКА подписал соглашение о сотрудничестве с букмекерской компанией OLIMPBET. Президент красно-синих Игорь Есмантович прокомментировал подписание.

— ЦСКА был одной из немногих команд без соглашения с букмекерской компанией. Почему решили подписать контракт именно с OLIMPBET?

— Во-первых, мы посмотрели опыт работы ребят с другими командами. Посмотрели, как ребята работают профессионально, поговорили, встретились, нашли все точки соприкосновения. Нас удивила их философия, быть лучшими, быть первыми, и все получилось.