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Сегодня, 14:00

Хоккейные турниры клубов КХЛ летом 2024: даты проведения и состав участников

Кубок мэра Москвы по хоккею пройдет с 29 августа по 1 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Эрик О`Делл, Джордан Уил и Игорь Ожиганов («Динамо»).
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Летом клубы КХЛ примут участие в предсезонных турнирах. Среди них: Кубок президента Республики Казахстан, Кубок Республики Башкортостан, Кубок Блинова, Турнир имени Николая Пучкова, Мемориал Ромазана, Кубок губернатора Челябинской области и Кубок мэра Москвы.

Кубок президента Республики Казахстан

XIII Международный турнир «Кубок президента Республики Казахстан» состоится с 14 по 18 августа.

Место проведения: «Барыс Арена» в Астане (Казахстан).

Состав участников: «Барыс», «Амур», «Лада» и олимпийская сборная Казахстана.

Кубок Республики Башкортостан

Ежегодный турнир Кубок Республики Башкортостан пройдет с 15 по 18 августа.

Место проведения: «Уфа-арена» в Уфе.

Состав участников: «Салават Юлаев», «Автомобилист», «Металлург», «Нефтехимик» и «Северсталь».

Кубок Блинова

ХХХ розыгрыш Кубка памяти Виктора Блинова состоится с 20 по 25 августа.

Место проведения: «G-Drive Арена» в Омске.

Состав участников: «Авангард», «Барыс», «Локомотив», «Сибирь» и «Трактор».

Турнир Пучкова

Турнир, посвященный Николаю Пучкову, состоится с 22 по 29 августа.

Место проведения: «Ледовый Дворец» в Санкт-Петербурге.

Состав участников: СКА, «Ак Барс», «Куньлунь Ред Стар», «Северсталь», «Сочи», олимпийская сборная России.

Мемориал Ромазана

33-й розыгрыш Мемориала Ромазана пройдет с 27 по 30 августа.

Место проведения: арена «Металлург» в Магнитогорске.

Состав участников: «Металлург», «Салават Юлаев», «Нефтехимик» и «Магнитка» (фарм-клуб «Металлурга»).

Кубок губернатора Челябинской области

Кубок губернатора Челябинской области состоится с 27 по 30 августа.

Место проведения: арена «Трактор» в Челябинске.

Состав участников: «Трактор», «Амур», «Лада» и «Югра».

Кубок мэра Москвы

Закроет сезон летних турниров Кубок мэра Москвы, который состоится с 29 августа по 1 сентября.

Место проведения: дворец спорта «Мегаспорт» в Москве.

Состав участников: «Динамо» Москва, «Спартак», ЦСКА, «Автомобилист», «Витязь» и «Торпедо».

Хоккей
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