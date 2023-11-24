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Сегодня, 03:44

Худобин назвал самого неудобного соперника в НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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Новый голкипер «Сибири» Антон Худобин рассказал, кто из звезд НХЛ был для него самым неудобным соперником из российских звезд.

«Илья Ковальчук — это вообще отдельная тема для разговора. Наверное, самый неудобный для меня игрок. Его руки совершенно непредсказуемые! Никак не мог просчитать его кистевой бросок. В сборную приезжал — специально закусывался с Ильей. Женька Малкин тоже бросает быстро, с хитринкой. Саня Овечкин шьет шайбу как пулю. Наши парни умеют забивать. Если вспоминать локаутный сезон, то в КХЛ тогда были большие площадки, что давало фору мастерам», — цитирует Sport24 Худобина.

С 2007 по 2023 год Худобин играл в Северной Америке. В НХЛ выступал за «Бостон», «Анахайм», «Минессоту», «Каролину», «Даллас» и «Чикаго». В сезоне-2019/20 — финалист Кубка Стэнли с «Далласом» , в этом же году он стал лучшим вратарем НХЛ по проценту отраженных бросков.

Источник: https://sport24.ru/hockey/news-598539-khudobin-kovalchuk-samyy-neudobnyy-dlya-menya-igrok-s-udovolstviyemby-yeshche-sygral-protiv-nego
Антон Худобин
Илья Ковальчук
КХЛ
ХК Сибирь
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