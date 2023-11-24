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Сегодня, 06:41

Худобин: «Мы вместе играли с 14 лет. Тогда уже все шумели, что Малкин будет топ-топ-топ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вратарь «Сибири» Антон Худобин поделился мнением об игре российского форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина.

«Мы вместе играли с 14 лет. Тогда уже все шумели, что Малкин будет топ-топ-топ. Очень кусачий и умный хоккеист. Умеет забивать, отдавать, обыгрывать. Если надо сыграть сзади — сыграет правильно. Мы приехали в Нижнекамск на финал России по юниорам, играли против сильной команды «Локомотива». Они нас перебросали сильно, а Женька после того как соорудил пару голов в чужие ворота, пахал в обороне, понимая, что важен командный результат. В НХЛ его от оборонительных обязанностей во многом освободили. Тем не менее Малкин очень работящий парень», — цитирует Sport24 Худобина.

В начале карьеры голкипер вместе с Малкиным играли за магнитогорский «Металлург».

Источник: https://sport24.ru/hockey/news-598553-khudobin-s-malkinym-my-vmeste-igrali-s-14-let-togda-uzhe-vse-shumeli-chto-on-budet-top-top-top
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