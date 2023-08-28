Хуснутдинов оценил подготовку СКА к старту чемпионата

Нападающий СКА Марат Хуснутдинов в день презентации команды перед началом сезона-2023/24 оценил подготовку армейцев к старту чемпионата, а также рассказал, что нужно СКА для победы в Кубке Гагарина.

«У нас собраны профессионалы в тренерском и медицинском штабе. Все прекрасно понимают, как надо подготовиться, как нужно перейти с нагрузок к играм. Все супер. Хорошо поиграли, почувствовали игру с партнерами, были разные сочетания. Сейчас у нас остается немного времени, чтобы уже до конца пройти подготовку к сезону. По плану прошли турнир — вроде неплохо играем. Мне кажется, команда уже готова. Сейчас доработаем некоторые моменты: большинство, меньшинство, позиционную оборону, атаку. Есть время, и через недельку, к первому матчу, уже подойдем на 100 процентов. Наша задача — играть в хоккей, выполнять тренерские установки, создать сплоченный коллектив, и все будет супер», — приводит слова Хуснутдинова «Спорт День за Днем».

В прошлом сезоне двукратный обладатель Кубка Гагарина СКА дошел до финала Западной конференции, где проиграл будущему обладателю трофея ЦСКА.