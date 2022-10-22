Хуснутдинов — о победе над «Куньлунем»: «Приходилось играть до ошибки»

Нападающий СКА Марат Хуснутдинов прокомментировал победу над «Куньлунем» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Он стал автором победной шайбы.

«Матч выдался сложным. У соперника тоже есть хорошие ребята, которые могут исполнить. Довели матч до победы, сыграли одним коллективом — забрали два очка. Соперник играл от простого, от обороны. Приходилось играть до ошибки», — цитирует пресс-служба лиги Хуснутдинова.

СКА возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 39 очками в 21 матче. «Куньлунь» занимает 10-е место, имея на счету 19 очков в 22 играх.