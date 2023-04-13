Хуснутдинов — о поражении от ЦСКА: «Не было никакого переломного момента»

Нападающий СКА Марат Хуснутдинов прокомментировал поражение от ЦСКА в шестом матче финальной серии Западной конференции КХЛ. Счет в серии — 2-4.

«Не могу сказать, что быстрый гол повлиял на нас. Это случилось в начале матча, впереди еще было 60 минут. Нужно было забивать, но мы этого не сделали. Не было никакого переломного момента. Мы выходили на каждую игру с целью победить. Бывают игры, где ты много пропускаешь, как в пятой, когда мы проиграли 3:7. Мы приехали в Москву, чтобы выигрывать. Все бывает в этой жизни, нужно только становиться сильнее», — цитирует «РБ Спорт» Хуснутдинова.

Финальная серия Кубка Гагарина «Ак Барс» — ЦСКА стартует 17 апреля. Первый матч пройдет в Казани.