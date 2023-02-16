И.о. главного тренера «Сочи»: «Мотивация одна: кто хорошо играет в конце чемпионата — с теми и пойдем дальше»

И.о. главного тренера ХК «Сочи» Дмитрий Кокорев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (0:5).

— Первый период сыграли 0:0. Потом ошибки пошли, нам забили голы. У нас тоже моменты были, но мы свои моменты не забили, это и привело к такому результату.

— В первом периоде равная игра была. Во втором периоде не включились?

— Нет, готовились. Ошибся молодой защитник, после чего нам забили.

— В первом периоде вы были в чем-то даже лучше «Трактора». Что говорили команде в перерыве? Во втором периоде «Трактор» оказался посвежее.

— Мы всегда говорим одинаковые вещи — играть в свою игру. Получилось так, что нам забили голы. У нас, повторюсь, были хорошие моменты, по броскам равенство, но мы свои моменты, к сожалению, не реализовали. Поэтому такой результат.

— Тяжело ли мотивировать команду, когда сезон уже почти завершен, и она не попадает в плей-офф?

— Мы строим сейчас команду на будущее. Присматриваемся к ребятам, которые пойдут с нами дальше. Мотивация одна: кто хорошо играет в конце чемпионата — с теми и пойдем дальше. Думаю, ребята должны понимать, должны стараться, отдаваться игре, чтобы остаться в команде и готовиться к следующему сезону.

— У вас много молодых ребят в команде. Такой счет, как сегодня, не бьет по их психологии?

— Конечно, неприятно для молодых пацанов, когда они выходят заряженные на победу, а здесь такой счет. Поэтому и говорю, что были моменты, где-то не получилось забить, но в любом случае будем серьезно настраиваться на следующую игру.