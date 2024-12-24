Зубов — о поражении «Лады»: «С ляжками у нас все нормально, в матче с «Сочи» не было «электричества»

Исполняющий обязанности главного тренера «Лады» Павел Зубов объяснил, с чем связано поражение команды от «Сочи» в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

Игра прошла во вторник, 24 декабря, в Тольятти и завершилась со счетом 4:3 в пользу сочинского клуба. Победу гостям принес гол Артура Тянулина, который форвард забил на последней минуте матча.

«Вчера хорошая тренировка была. Но сегодня с утра уже было заметно, что у нас нет того «электричества», которое было перед «Авангардом». Все это и переросло в игру. На раскатке, потом на разминке еще раз сказали парням, что надо перестраиваться. Что дело не в ляжках, с ляжками все нормально, а дело все в головах. Мы команда, которая звезд с неба не хватает, и если даем слабину себе, то получаем то, что в первых периодах было сегодня. Надеюсь, парни это поймут и осознают, — сказал Зубов на пресс-конференции, видео которой опубликовано в соцсетях тольяттинского клуба.

«Лада» с 33 очками после 35 матчей располагается на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч команда проведет против «Авангарда». Игра состоится 28 декабря.