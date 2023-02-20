Тренер «Спартака»: «У нас не работает правило «победный состав не меняем»

И.о. главного тренера «Спартака» Алексей Заварухин остался доволен игрой команды в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против «Металлурга» (4:2).

«Хорошая игра с нашей стороны сегодня. Ребята проникли, играли с самоотдачей. Играли на команду и одолели хорошего соперника.

Кто будет играть против ЦСКА? У нас не работает правило «победный состав не меняем». Посмотрим по готовности, завтра уже будет понятно. Будут играть сильнейшие. Делаем акцент на том, что будет дерби, что надо выходить и доказывать, несмотря на места в таблице.

Изменения в звеньях сегодня? Результат на табло, значит, правильно сделали! Хотели добавить скорости. Ребята молодые, может, немного авантюрно даже играют, но добавляют скорость — и результат пришел», — цитирует тренера сайт красно-белых.