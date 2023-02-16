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16 февраля, 23:11

И.о. главного тренера «Спартака»: «От ножа сыграли, игра на результат»

Иван Шитик
Корреспондент
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И.о. главного тренера «Спартака» Алексей Заварухин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (2:1).

— Спасибо болельщикам, что несмотря на нашу ситуацию, приходят и поддерживают нас. Ребята это чувствуют. От ножа сыграли, игра на результат. В прошлой игре сделали вывод, что нельзя удаляться.

— Что сказали ребятам на скамейке при счете 1:1?

— Чтобы продолжали играть. Хорошо, что удалось поймать на контратаке и забить.

— В субботу важнейший матч против «Северстали». Как проведете завтрашний день?

— У нас плановая подготовка, ничего менять не будем. Нужно играть в свой хоккей, который нам приносит результат.

Источник: https://spartak.ru/news/matches/ot-pechali-do-radosti-25-sekund/
ХК Динамо (Москва)
ХК Спартак (Москва)
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