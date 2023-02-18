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КХЛ

Сегодня, 16:21

Тренер «Спартака»: «Никто руки опускать не будет»

Иван Шитик
Корреспондент
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Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Алексей Заварухин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (1:3).

«Тяжелая игра, сложно что-то комментировать по горячим следам. Да, проиграли. У нас еще три игры, будем выходить, стараться проявить себя и доставить болельщикам больше радости, чем в этот раз.

Почему в меньшинстве чаще создаем опасные моменты, чем в большинстве? Такой же вопрос сами себе задаем. Очень много над этим компонентом работаем, что-то получается, что-то нет. Это усиление для нашей игры. Ребятам всегда объясняем, что большинство — ответственный момент, шанс забить гол. Где-то, может, не доносим до них.

После игры сказал ребятам, что у нас есть еще три игры, надо выходить и доказывать, нужно побеждать. Никто руки опускать не будет. Со стороны тренерского штаба будет сделано все возможное, чтобы настроить ребят, правильно подготовить. Сейчас с коллегами сядем, обсудим», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/02/18/510030.html
ХК Северсталь
ХК Спартак (Москва)
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