Игнатьев: «По сценарию игры с «Нефтехимиком» опять догоняли, это уже наше ноу-хау — «Куньлнуль» всегда догоняет»

Главный тренер «Куньлуня» Виктор Игнатьев прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (4:3 Б) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Прилетая сюда, мы знали, на каком хорошем ходу, на какой скорости находится «Нефтехимик». Понимали, что будет непросто, в Нижнекамске всегда непросто. И победная серия соперника начиналась в матче с нами. Но мы рассчитывали, что и закончиться она должна на нас. К счастью, так и получилось. По сценарию мы опять догоняли, это уже наше ноу-хау — мы всегда догоняем. Большое спасибо ребятам, что нашли в себе силы, догнали и на буллитах переиграли. Ну и огромное спасибо нашему вратарю, который отразил около 50 бросков и на буллитах все отразил. Спокойствия перед серией буллитов не было, но мы точно знали, кто у нас будет бросать, это шесть человек. Забить не забить, но в процентном отношении они неплохо действуют на буллитах», — цитирует пресс-служба лиги Игнатьева.

«Куньлунь» с 19 очками занимает 10-е место в Западной конференции. «Нефтехимик» с 23 очками — на 9-м месте в Восточной конференции.