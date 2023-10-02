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Сегодня, 01:29

Игнатьев — о поражении от «Авангарда»: «Очень быстрая и боевая игра, к такому «Куньлунь» и готовился»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Куньлуня» Виктор Игнатьев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (3:4 ОТ).

«С обеих сторон была очень быстрая и боевая игра, к такому мы и готовились, Омск не мог играть по-другому. Обидно было догонять весь матч, это прям кредо наше какое-то. В итоге не догнали, скажем так. Хочу поблагодарить ребят за самоотдачу на льду. Конечно, можно было решить исход матча в большинстве в овертайме.

Травмы были получены еще в начале сезона. Там календарь тоже был не сахар, но наслоения не было. В принципе, есть такая закономерность, люди не роботы, в таком темпе риск травм увеличивается. Пулккинен? Еще не думал о его роли в команде. В нашем положении это легкий вопрос, но я пока не знаю ответа. Это снайпер, очень хороший, режущий точный бросок. Учитывая наши некоторые проблемы с результативностью, снайперы нам необходимы», — приводит слова Игнатьева официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Куньлунь» с 13 очками занимает шестое место в Западной конференции, «Авангард» с 13 очками — на седьмой строчке Востока.

КХЛ
ХК Авангард
ХК Куньлунь Ред Стар
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