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Сегодня, 10:24

Чернышов: «Классно, что в «Динамо» доверяют молодым»

Чернышов рассказал об адаптации к КХЛ
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Динамо» Игорь Чернышов рассказал об адаптации в КХЛ.

«Насколько тяжело было адаптироваться в КХЛ после Молодежной хоккейной лиги? Не знаю. Тяжело, наверно, в плане скоростей и нагрузок. Нужно было в начале сезона немножко привыкнуть к этому, понять, что это за другой уровень. Надо сказать спасибо тренерскому штабу и руководству «Динамо» за то, что доверяют мне, ставят в состав и дают все больше игрового времени в КХЛ. И к сегодняшнему дню те проблемы, что были в начале чемпионата, начинают уходить. Ты не перегружаешься, хотя и получаешь довольно серьезные нагрузки. Но выдерживаешь их, поэтому ощущаю себя сейчас очень хорошо. Классно, что в «Динамо» доверяют молодым. Дай Бог, чтобы так было и дальше. Но еще важнее, чтобы команда постоянно побеждала», — приводит слова Чернышова «Известия».

В текущем сезоне 18-летний Чернышов провел за московский клуб 24 матча и набрал 3 очка (1+2).

Источник: https://iz.ru/1636987/aleksei-fomin/nam-bez-raznitcy-s-kem-igrat-v-plei
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