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Сегодня, 22:05

Есмантович — о выходе КХЛ из-под эгиды ФХР: «Считаю, что это отличный выбор»

Надежда Тонконог
Корреспондент
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Президент ПХК ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал приобретение КХЛ статуса независимости от ФХР.

— КХЛ приобрела независимый от ФХР статус. Что вы думаете по этому поводу?

— Статус КХЛ стал самостоятельнее. Политическое время приобрело свой натуральный окрас. Мы понимаем, что все те люди, которые принадлежат к международной Федерации хоккея относятся к нам так, как относятся на сегодняшний день. Было принято решение на высоком уровне, чтобы этого не повторялось. Мы выбрали именно тот путь, по которому сегодня идём. Я считаю, что это отличный выбор. КХЛ это отличная хоккейная профессиональная лига. Думаю, что она в дальнейшем будет правильно развиваться и с точки зрения бизнес-проекта, и с точки зрения социального проекта. Только хорошие вещи могу сказать по отношению к тому, что две такие организации как ФХР и КХЛ пошли каждая своим путем.

— Независимый статус лиги сыграет роль в судебных разбирательствах между ЦСКА И ИИХФ?

— Вы знаете, это вопрос юридического характера. Мне бы очень не хотелось погружаться в юридические детали. Сейчас все те вещи, которые происходят с лигой, командой и хоккеистами, на которых наложены санкции, обрели немного другой окрас. Понимаем, что они относятся к нам, как минимум, предвзято.

Нам нужно выбрать свой путь и идти своей дорогой, получать не только технологическую безопасность страны, но и спортивную. Последние те вещи, которые происходили на Олимпийских играх, не требуют комментариев. Не хотелось бы комментировать это все с точки зрения оценки. Оценят это все профессиональные спортсмены, спортивные чиновники, и конечно же, зрители и болельщики. Вопрос один, было ли интересно смотреть Олимпиаду? Мне — нет. Я впервые в своей жизни испытал чувства, которые неприемлемы для спортсмена. Когда ты смотришь спортивные мероприятия и тебе неинтересно, это беда. Все это — форменное безобразие. Это их путь, мы этим путем, очень надеюсь, не пойдём. Наша Конституция и наш президент этого не позволят.

КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
Игорь Есмантович
ФХР
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