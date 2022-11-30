Игорь Головков стал седьмым игроком, который провел 600 матчей за одну команду в КХЛ

Защитник «Витязя» Игорь Головков принял участие в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо». 32-летний Головков стал седьмым игроком, который провел 600 матчей за одну команду в КХЛ. Список игроков, отыгравших 600+ матчей в КХЛ за одну команду: 1. Евгений Бирюков («Металлург» Мг) — 779 матчей 2. Роман Старченко («Барыс») — 740 3. Константин Алексеев («Сибирь») — 682 4. Артем Лукоянов («Ак Барс») — 654 5. Сергей Мозякин («Металлург» Мг) — 642 6. Денис Платонов («Металлург» Мг) — 631 7. Игорь Головков («Витязь») — 600