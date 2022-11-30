Игорь Головков стал седьмым игроком, который провел 600 матчей за одну команду в КХЛ

Сегодня, 20:14
Защитник «Витязя» Игорь Головков принял участие в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо».
32-летний Головков стал седьмым игроком, который провел 600 матчей за одну команду в КХЛ.
Список игроков, отыгравших 600+ матчей в КХЛ за одну команду:
1. Евгений Бирюков («Металлург» Мг) — 779 матчей
2. Роман Старченко («Барыс») — 740
3. Константин Алексеев («Сибирь») — 682
4. Артем Лукоянов («Ак Барс») — 654
5. Сергей Мозякин («Металлург» Мг) — 642
6. Денис Платонов («Металлург» Мг) — 631
7. Игорь Головков («Витязь») — 600