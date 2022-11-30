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Сегодня, 20:14

Игорь Головков стал седьмым игроком, который провел 600 матчей за одну команду в КХЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Витязя» Игорь Головков принял участие в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо».

32-летний Головков стал седьмым игроком, который провел 600 матчей за одну команду в КХЛ.

Список игроков, отыгравших 600+ матчей в КХЛ за одну команду:

1. Евгений Бирюков («Металлург» Мг) — 779 матчей

2. Роман Старченко («Барыс») — 740

3. Константин Алексеев («Сибирь») — 682

4. Артем Лукоянов («Ак Барс») — 654

5. Сергей Мозякин («Металлург» Мг) — 642

6. Денис Платонов («Металлург» Мг) — 631

7. Игорь Головков («Витязь») — 600

Игорь Головков
ХК Витязь
ХК Динамо (Москва)
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