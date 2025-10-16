Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

16 октября, 02:24

Гришин: «Нефтехимик» выше, чем СКА, в таблице, но это больше история для журналистов»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал победу над СКА (3:2 Б) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«СКА — играющая команда. Сама играет и дает играть другим. Матчи c ним получаются, как правильно, зрелищными. Концовка в этот раз получилась эмоциональной. Настраивались на победу, потому что поражений нам хватило. Не опустили рук, продолжили играть. А победа по буллитам стала для нас дополнительным бонусом, так как все предыдущие буллитные серии мы проиграли. Надеюсь, эта победа даст импульс для дальнейших побед. Да, мы находились выше, чем СКА, в таблице, но это больше история для журналистов. Мы работаем над тем, чтобы стать фаворитами в принципе. Фаворит должен регулярно показывать свой уровень. Пока этого у нас еще нет», — цитирует официальный сайт лиги Гришина.

СКА набрал 16 очков в 15 матчах и занимает 8-е место в Западной конференции. «Нефтехимик» с 17 очками в 16 играх идет на 6-й строчке в Восточной конференции.

Источник: Официальный сайт КХЛ
Telegram Дзен Max
Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК СКА
Игорь Гришин
Читайте также
Politico сообщила о требованиях ЕС к Украине по гарантии сохранности средств
Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
Копылов и Родригес проведут бой на UFC 322 в Нью-Йорке 16 ноября
Вопрос Карпину: В чем сейчас смысл сборной России? И спортивный смысл вашей работы?
Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
ФСБ РФ предотвратила теракт спецслужб Украины на Троекуровском кладбище
Популярное видео
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя