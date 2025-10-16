Гришин: «Нефтехимик» выше, чем СКА, в таблице, но это больше история для журналистов»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал победу над СКА (3:2 Б) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«СКА — играющая команда. Сама играет и дает играть другим. Матчи c ним получаются, как правильно, зрелищными. Концовка в этот раз получилась эмоциональной. Настраивались на победу, потому что поражений нам хватило. Не опустили рук, продолжили играть. А победа по буллитам стала для нас дополнительным бонусом, так как все предыдущие буллитные серии мы проиграли. Надеюсь, эта победа даст импульс для дальнейших побед. Да, мы находились выше, чем СКА, в таблице, но это больше история для журналистов. Мы работаем над тем, чтобы стать фаворитами в принципе. Фаворит должен регулярно показывать свой уровень. Пока этого у нас еще нет», — цитирует официальный сайт лиги Гришина.

СКА набрал 16 очков в 15 матчах и занимает 8-е место в Западной конференции. «Нефтехимик» с 17 очками в 16 играх идет на 6-й строчке в Восточной конференции.